اليسا تختم الدورة الثامنة لأعياد بيروت بحفل ضخم وناجح

اختُتِمَت الدورة الثامنة لمهرجان أعياد بيروت في ليلة جمعت بين الأجواء الصاخبة والرومانسية قدّمتها ملكة الإحساس اليسا في قلب العاصمة بيروت. أطلّت اليسا على المسرح بفستان فضيّ لافت وافتتحت حفلها بأغنية “بكرا بتشرق شمس العيد” للأسطورة الراحلة صباح.

بكلمات مقتضبة عبّرت اليسا عن مدى سعادتها في الوقوف على مسرح أعياد بيروت للمرة السابعة، بعد أن أصبح لحفلها هذا خصوصية كبيرة حوّلته إلى موعد سنوي مع جمهورها اللبناني.

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الحفل الفني الضخم الذي حضره عدد من الوجوه الفنية والإعلامية قدّمت فيه اليسا باقة من أغنياتها الخاصة بدأتها مع “إلى كل اللي بحبوني”، “وحشتوني” للراحلة وردة الجزائرية، “لو فيي” للفنانة عايدة شلهوب، وتابعت مع “نفسي أقوله”، “كرهني”، و “أنا وحيدة”، من ألبومها الأخير و من ثم “سهرنا يا ليل”، “مكتوبة ليك”، “حالة حب”، “أيامي بيك” و “سألتك حبيبي” للسيدة فيروز. كما غنّت “كرمالك”، “عايشالك و “سلملي عليه” التي أهدتها خصيصا لوالدتها، أما “يا مرايتي” فتشاركت المسرح أثناء غنائها مع النجمة الشابة ماريتا الحلاني، كما قدّمت مع ناصيف زيتون “عبالي حبيبي” بعد أن فاجأها وحضر الحفل، وكانت قد قامت بخطوة مشابهة في الحفل الذي أحياه على المسرح نفسه منذ أيام قليلة.

بدّلت اليسا فستانها وأطلّت باللون الذهبي حيث قدّمت ميدلي في لوحة فنية راقصة شاركتها خلالها فرقة خاصة، ومن ثمّ ودّعت جمهورها الذي توافد من كافة المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية المجاورة، ووجهت اليهم كلمات مفعمة بالمحبة والامتنان، بعد أن رددوا أغانيها وتفاعلوا معها بشكل لافت خلال الحفل.

ليلة عامرة شهدتها بيروت مساء الجمعة 27 تموز حققت فيها اليسا انتصارا جديدا مع Beirut Holidays في ختام مهرجانها السنوي الذي تكلل بالنجاح مع مجموعة منوّعة من الحفلات الفنية التي شهدتها واجهة بيروت البحرية ليتجدد اللقاء في العام القادم مع سلسلة جديدة من الحفلات الرائعة. Beirut Holidays من انتاج 2U2C، Star System و Production Factory.