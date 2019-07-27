مهرجان صلالة السياحي مستمر بحفلاته لليوم الثاني

لليوم الثاني، قدّم مهرجان صلالة السياحي حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري كبير وكانت الحفل شبابية عمانية خليجية حيث أحيا الحفل الغنائي الفنانين حسن كشوب، بسام يوسف، أصيل المسهلي، منذر الجنيبي، بندر بن عوير، بدر المساعيد وفهد بن فصلا.

بدأت فقرات الحفل مع الفنان الشاب حسن كشوب الذي غنى اغنيتين “يا صاحبي” و”مذهلة” للفنان محمد عبدة .

اما الفقرة الغنائية الثانية قدمها الفننا الشاب بسام يوسف وغنى اغنيتين الأول “في ظل قابوس” والثانية “زوار وشوفو صلاله”.

عن مشاركته قال: “طبعا انا سعيد بالمشاركة ع مسرح المروج كفنان من ضمن حفلات ليالي المهرجان وأن أقف امام جمهوري وبلا شك راح يكون لهذي المشاركه الأثر الايجابي لمسيرتي الفنيه والاهم ان ان فقرتي نالت رضا الجمهور التواجد ع المسرح المروج.”

اما الفقرة الثالثة كانت مع الفنان الشاب أصيل المسهلي الذي غنى الشلة الاولى “أحلى المصائف” الشلة الثانية “كل البعد.

وعن مشاركته قال: “هذي اول مشاركة وتعتبر بصمة جميلة في حياتي الفنية وبأذن الله ربي يكتب لنا كل خير” .

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اما الفقرة الرابعة كانت مع منذر الجنيبي الذي غنى اغنيتين الاولى وطنية بعنوان (عمان المجد) والثانية بعنوان (الجمال اليوسفي.

والفقرة الرابعة كانت مع المغني البحريني بدرالمساعيد ‏شيلة “قابوس” كلمات الشاعر البحريني محمد الحان بدر المساعيد، اهداء إلي سلطنة عمان بمناسبة يوم النهضة . اما ‏شيلة “يانسيم اليل” و”ياغناتي” و”أمر غناتي”. و “ياملهمة شعري”.

عن مشاركته قال: “‏مهرجان جدا جميل ومن أجمل المهرجانات على الساحه العربيه.. وهو يضم نخبه من أفضل الفنانين العرب وكان لي الشرف بالمشاركه في هذا المحفل وكان التنظيم افضل من رائع.. وكان الحضور الجماهيري.. يعطي اي فنان الحماس على أن يقدم افضل ماعنده‏ واضيف على ذلك.. جمال الطبيعه الخلابه… وحسن الاستقبال وحسن الضيافة.

اما الفقرة الخامسة كانت مع المغني السعودية بندر بن عوير وغنى اغنيتين الاولى “ياحسرتي”. والاغنية الثانية “منحرم وصلك”.

اما الفقرة الأخيرة كانت مع المغني السعودي فهد بن فصلا الذي غنى أربع اغاني “‎عليك السلام” و “أنا أصدق” و”تخيل” و”طريق الهواء” وختاماً مع أغنية (أرض السلاطين) ديو بين فهد بن فصلا وبندر بن عوير.

بقلم: T.Alamri