القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديد لها عبر موقع الصور الشهير انستغرام خلال رحلتها مع اسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وظهرت ديانا حداد وهي تتجول بشوارع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستند علي عربة صفراء موديل سبعيني، وترتدي كاب اسود ولبسًا رياضيًا وبنطلون ليجن. وعلقت ديانا حداد علي الصورة قائلة "عوّد نفسك علي الفرحة حتي تعتاد هي عليك". ولاقت صورة ديانا حداد ردودا واسعة من متابعيها عبر انستغرام. Advertisements وحققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد «أحبك وكذا»، مليونين ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعدما تم طرحها الأربعاء 3 يوليو عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. قد يهمك ايضاً: ديانا حداد تطرح أغنية أحبك وكذا على اليوتيوب ديانا حداد تجدّد أغنية سعودية قدّمها محمد عبده قديمًا

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة ديانا حداد توجه رسالة لجمهورها من أمريكا "عوّد نفسك على الفرحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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