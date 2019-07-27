ماذا قالت ليلى علوي عن يوسف شاهين في ذكرى وفاته.

أحيت الفنانة ليلي ذكرى وفاة المخرج الراحل يوسف شاهين الـ11.

ونشرت الفنانة ليلى علوي صورة نادرة لها مع المخرج الراحل يوسف شاهين وعلقت عليها قائلة: "عمل واحد اشتغلناه مع بعض باعتبره من أهم الأعمال في مشواري، زي ما باعتبره محطة مهمة ونقلة في السينما المصرية كلها، زي أعمال كتيرة كان فيها".

وتابعت: "يوسف شاهين ليه السبق والريادة في اقتحام مناطق جديدة وملغومة في قضايا المجتمع، النهاردة ذكرى رحيله اللي على قد ما وجعتنا واثر فينا فراقه على قد ما اكدتلنا انه باقي ومستمر بفنه وعطائه واسلوبه ورؤيته المختلفة دايمًا" #يوسف_شاهين #ليلى_علوي #المصير".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعي ليلى علوي والدعاء للراحل يوسف شاهين.

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ورحل المخرج يوسف شاهين عن عالمنا في الـ27 من يوليو 2008.

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