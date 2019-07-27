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شكرا لقرائتكم خبر عن "إفران" تحتضن مهرجان عين اللوح للتراث المغربى و"فن أحيدوس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مدينة إفران المغربية فعاليات مهرجان عين اللوح التراثي، على مدار ثلاثة أيام متتالية، حتى يضع مسك الختام مساء غد الأحد.
"عين اللوح" يعد أقدم وأعرق الكرنفالات الفنية والثقافية فى بلاد المغرب، المهتم بنفخ روح المعاصرة فى جسد الموروث المغربي الأصيل وإعادة إحياء فن أحيدوس التراثى القديم، ويعود هذا العام بنسخته التاسعة عشر محتضنا أكثر من 30 فرقة تم اختيارها من أصل 100.
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