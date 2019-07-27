شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمد شرف يحيى ذكرى رحيل والده الأولى.. ويكشف عن نصيحة له لن ينساها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الممثل الشاب هشام شرف ذكرى رحيله والده الفنان محمد شرف الأولى، والذى رحل عن دنيانا العام الماضى عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع المرض، وزار هشام قبر والده بالإسكندرية، وقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ودعا له بالرحمة والمغفرة.

وكشف هشام شرف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن النصيحة التى أسداها له والده ولا ينساها، وقال: "كان دائم النصح لى بأن تكون علاقتى بالناس جيدة، وأن أخلص فى عملى وأحترمه حتى يقابل الناس أدوارى باحترام".

إنسانيا، قال هشام شرف: "إن والدى كان من أطيب خلق الله وحنين جدا، ولا أقول ذلك لأنه والدى ولكن بشهادة الناس أجمعين".

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وتحدث هشام شرف عن آخر أيام والده، وأكد أنه كان حزينا لأن بعض زملائه تناسوه ولم يقفوا بجواره فى مرضه، لكن فى نفس الوقت لا ينسى مواقف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين الذى دعم أبيه خلال مرضه وقال: مسابناش خالص طول فترة مرض أبويا وتكل بأشياء كثيرة إن لم يكن جميعها".

ووجه هشام رسالة إلى أبيه فى ذكراه الأولى وقال: "وحشتنى جدا ومفتقدك جدا وربنا يجمعنى بيك فى الجنة".

يذكر أن الفنان محمد شرف رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو الماضى، عن عمر يناهز 55 عاما.