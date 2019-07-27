شكرا لقرائتكم خبر عن عطشان يا برق السما.. ماجد المهندس يخطف قلوب 50 ألف مغربى فى إفران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حبك بقلبي منتحي، مكتوب ومقدر كتاب، نقش بحجر ما ينمحي".. بجرعة رومانسية مثل هذه من رائعته "عطشان"، خطف المطرب العراقى ماجد المهندس قلوب جمهوره المغربى، خلال سهرته الغنائية الأولى بمهرجان إفران الموسيقى الدولى.

أمواج العاطفة عصفت على أجواء المكان فى قلب مدينة إفران الحبلية بالتزامن مع انطلاق صافرة بداية حفل المهندس المنتظر، الذى أخذ بصوته مسامع أكثر من 50 ألف متفرج شهدوا الليلة السادسة من المهرجان الدولى إلى رحلة لملكوت الرومانسية والطرب الأصيل، استمرت لقرابة الساعة وربع الساعة، خلطها بتقديم رائعة "حبيب القلب"، على طريقته الخاصة، بمشاركة مفاجأة السهرة الفنان المغربى القدير عبد الرحيم الصويرى، أحد أيقونات الموسيقى الأندلسية بالمغرب.