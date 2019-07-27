بالرغم من تراجعه فى مؤشر الإيرادات.. فيلم The Lion King يتصدر شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير الأجنبية أمس قبل ختام الأسبوع فى شباك التذاكر العالمى، إلى تراجع مؤشرات إيرادات فيلم النسخة الحية الجديد the lion king، بنسبة 44% بعد طرحه يوم 17 يوليو الجارى فى دور العرض السينمائى.
وبالرغم من تراجع مؤشرات الإيرادات إلا أن فيلم النسخة الحية the lion king، نجح فى تصدر شباك التذاكر فى ختام الأسبوع الثانى برصيد 78 مليون دولار محلياً فى ختام الأسبوع، وبرصيد إجمالى 728 مليون دولار عالمياً.
ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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