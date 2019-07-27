شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جرعة أكشن ومطاردات بكواليس تصوير فيلم Gemini Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كواليس فيلم "Gemini Man" تضم الكثير من المفاجآت التى قد تثير حماس محبى وعشاقى السينما، وجعلهم أكثر حماسا لمتابعة احداث العمل المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.

وظهر فى الكواليس النجم العالمى ويل سميث خلال تصويره عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما ظهر المخرج انج لي بعدد من اللقطات، وقد اعتبر البعض أن مقطع الفيديو الذى أظهر الكواليس يبرز مدى استخدام التكنولوجيا لتنفيذ بعض احداث الفيلم .

فيلم " Gemini Man " تبدأ أحداثه عندما يجد واحد من أهم القتلة المتسلسلين نفسه مراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ويشارك في بطوله العمل مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين و بينديكت ونج و دوجلاس هودج و رالف براون و غيرهم.

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