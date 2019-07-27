محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الأورام بطب القصر العيني، عن تفاصيل المرض الذي تسبب في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.
وقال عبدالعظيم في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، المعروض على شاشة "الحدث اليوم"،: " إنه تعرف على الفنان فاروق الفيشاوي خلال رحلته المرضية، فهو على المستوى الشخصي رجل بمعنى الكلمة".
وأضاف حمدي: " المرض الذي تعرض له الفيشاوي هو مرض مركب، وصعب علاجه، لأنه يوجد به جزء تليف في الكبد، نتيجة التهابات فيروسية، وورم في الكبد، وكلاهما مرض صعب".
وأضاف حمدي: " في بداية رحلته كان يستجيب للعلاج، وكان لديه شجاعة وإصرار على محاربة المرض، إنما في الفترة الأخيرة تسبب التليف في مشكلة لم نقدر على حلها".
وتابع: "في حالات معندناش مفاتيح ليها، من ضمنها التليف، وهذا كان السبب الرئيسي في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي".
جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "تعرض لمشكلة لم نقدر على حلها".. طبيب فاروق الفيشاوي يكشف عن سبب وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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