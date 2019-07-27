فيلم سعودي.. الممثل الوحيد للسينما العربية بمسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية"، للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر، وسيتنافس الفيلم مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي".

وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيجويان، والسويدي روي آندرسون، والياباني هيروكازو كوريدا.

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المنصور لقت الدعم من وزارة الثقافة لفيلمها المرشح للجائزة وعنوانه "المرشحة المثالية"، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة شابة سعودية تسعى لترشيح نفسها في الانتخابات البلدية.

يشار أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012، بفيلم "وجدة"، ضمن مسابقة "Venice Horizons Award"، وفازت بثلاث جوائز مهمة، وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهبي" للمرة الأولى.

في سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، عن اختيار فيلم "الحقيقة" للمخرج الياباني كوري إيدا، ليفتتح فعاليات الدورة الـ76 من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر، كما سيعرض الفيلم ضمن أفلام المسابقة الرسمية.