محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت والدة الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لها، عقب حضورها حفل ابنتها الذي أقيم مساء أمس الجمعة، ضمن احتفالات أعياد بيروت.
وقالت والدة إليسا، في أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا"،: " الله يرد عنها، ويحميها، نفرح منا ويطول عمرها، كل أغانيها بحبن".
يذكر أن إليسا قدمت حفلاً ناجحا، وظهرت خلاله بأكثر من إطلالة، كما غنت إحدى أغانيها خلال الحفل مع المطرب ناصيف زيتون، وأخرى مع ماريتا الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بعد حضور حفلها.. والدة إليسا توجه لها هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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