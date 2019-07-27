ريا أبي راشد مع "ذا روك".. هكذا وصفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد صورة تجمعها بالممثل الأمريكي دوين جونسون، المعروف بـ" ذا روك"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا صحبة ذا روك بجزر الهاواي، وعلقت على الصورة قائلة:" أنه قوي كالصخرة، وجميل مثل لوحة في هاواي، مع النجم السينمائي الكبير، وأكثر رجل شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ذا روك، دلوقتي ممكن تتخيلوا إزاي عملنا حوار ممتع وشيق.. مين متحمس".

يذكر أن ريا أبي راشد، أعلنت مؤخرًا لجمهورها عن مشاركتها في الجزء الجديد من الفيلم الكرتوني "ANGRY BIRDS 2".