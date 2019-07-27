أول تعليق من هند صبري بعد اختيارها للتحكيم بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة هند صبري عن سعادتها، بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم بمسابقة أفضل عمل أول بهرجان فينيسيا السينمائي، خلال دورته الـ76 والتي ستنطلق 28 أغسطس المقبل.

ونشرت هند صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا، والمخرجة الإيطالية أنطوانيتا ليلو، التي ترشحت للأسد الذهبي، في المهرجان نفسه عام ١٩٩٧".

وتابعت: " وسعيدة أن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي الفيل الأزرق 2، وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض فيها، أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الإطلاق".

في سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، عن اختيار فيلم "الحقيقة" للمخرج الياباني كوري إيدا، ليفتتح فعاليات الدورة الـ76 من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر، كما سيعرض الفيلم ضمن أفلام المسابقة الرسمية.

