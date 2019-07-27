إنجى وجدان: "ماليش وسطة في الوسط الفني وياما اتبهدلت واتحاربت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عدة تغريدات، ترد بها على بعض متابعيها، الذين اتهموها بأنها دخلت الوسط الفني بالواسطة.

وكتبت إنجي: " أرجع تاني أقول و الله ما ليا واسطة مدخلاني الوسط الفني، أبويا و أمي دكاترة و أصلا كانوا ضد الفكرة تماما، قرايبي كلهم بعيد عن الوسط. دخلت و الحمدلله عملت شغل حلو، و جت فترة مش أحسن فترة و اتبهدلت و اتحاربت من كذا اتجاه و كنت كل مرة أقول خلاص كفاية ربنا يبعتلي حاجة كويسة".

وتابعت إنجي: " عمري ما جيت على مبادئي و لا كرامتي علشان أشتغل. مش باخد ملايين برضه على فكرة والحمدلله أنا بعرف أعيش كويس سواء معايا ٥ جنيه أو ٥٠٠ جنيه في المحفظة، عمري ماكنت بشتغل علشان الشهرة والفلوس، لو كنت بشتغل لسبب منهم كان زماني في حتة تانية".

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وأضافت: "عمري ما اَذيت حد ولا بحب اَذي حد، يمكن يكون في شوية خلافات أو حصل شوية خلافات مابيني وبعض الزملا لكن مبحبش أقعد أعمل منها حوارات وخناقات على السوشيال ميديا.

يُذكر أن أخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وشاركها بطولته نيقولا معوض، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، تامر فرج، وهبة عبدالعزيز، وإخراج رامي رزق الله.