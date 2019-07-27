تعرف على مواعيد وأماكن حفلات مروان خوري في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد المطرب اللبناني مروان خوري لإحياء مجموعة حفلات غنائية في تونس شهر أغسطس المقبل.
ونشر خوري بوستر دعائيا للحفلات، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وأوضح البوستر مواعيد وأماكن الحفل، إذ يحيي في يوم 13 أغسطس المقبل حفلا في مدينة "كارثاج" بقرطاج، ويوم 14 في مدينة الحمامات، ثم يوم 16 في مدينة بنزرت، وآخر حفلاته في الجولة، يوم 17 في مدينة سوسة.
وكان الفنان مروان خوري اعتذر عن عدم إحياء حفله بلبنان، الذي كان من المقرر إقامته 12 يوليو الجاري، لظروف والدته الصحية، والتي توفيت بعد إعلانه عن اعتذاره بيومين.
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