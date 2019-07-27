فيديو| "إفيهات خالدة ونهاية مؤلمة ووصيته لنجله".. حكايات محمد شرف في ذكراه الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يظل الفنان محمد شرف، الذي تحل ذكرى رحيله الأولى اليوم، واحد من الفنانين، الذي تبعث طلته في أي عمل على رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

ورغم أن شرف قدم أكثر من 100 عمل خلال تاريخه الفني فإنه لم يحظى بالبطولة أو الأدوار الكبيرة، إلا في استثناءات قليلة، كما أنه استطاع أن يجعل اسمه معروفا لدى الجميع.

وانطلق شرف، الذي ولد في فبراير 1963، من خلال المشاركة في عدة سهرات تليفزيونية ومسرحيتين في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، لكن لم تحقق له الشهرة الكافية، ثم جاء سر الأرض، وسامبو في مسلسل أرابيسك ليمحنه الشهرة، ويتعرف عليه الجمهور.

ومن أبرز أفلام شرف ليلة ساخنة والرهينة وآسف على الإزعاج وسارق الفرح وعفاريت الأسفلت وعصابة الدكتور عمر، أما المسلسلات أبو العلا 90 والسير الهلالية وللعدالة وجوه كثيرة ويحيا العدل.

ويبقى لشرف العديد من الإيفيهات الحاضرة في أذهان الجمهور المصري بمجرد ذكر اسمه، وعاد إفيه شرف، في فيلم ظرف طارق: "واحد مصري هيشجع ايه.. نيجريا" بقوة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد خروج المنتخب المصري، ودعم المصريين للمنتخب النيجري أمام جنوب أفريقيا.

كما لشرف إيفيه شهير في الفيلم نفسه: "أنا إنسان، كائن يعيش ويتعايش، أنا رئيس جمهورية نفسي".

كما اشتهر مشهده مع أحمد عز في فيلم "الرهينة": "يا عم أنا عمدة افتح" وأصبح أحد المشاهد المستخدمة في الكوميكس بقوة.

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وكذلك مشهده في فيلم "مستر أند مسز عويس"، حينما جسد دور المأذون، وكان يخطئ في الكلام.

وفي فيلم جعلتني مجرما، حينما جسد دور صاحب الغرزة.

وفي فيلم "حرامية في تايلاند"، حينما رد على طلعت زكريا الذي قال له: "ايه ده إنت هتشرب قدامي"، فرد: "اشرب قدامك عادي هو إنت خالي"

وغيرها الكثير من المشاهد، التي عاشت في أذهان الجمهور، وتستخدم دائما في صناعة المحتويات الترفيهية.

ولكن في عام 2008 أصيب بانسداد في شرايين المخ، وأجرى عدة عمليات جراحية، وأنفق الكثير من أمواله، وقال في حوارات صحفية له وقتها: "بقيت ع الحديدة"، مشيرا إلى أن معظم زملائه في الوسط الفني لم يسألوا عنه في محنته، لكن هناك آخرين وقفوا بجواره ودعموه نفسيا وماديا، وعاتب الفنان عادل إمام، لأنه لم يزره خلال مرضه.

ورغم ذلك شهد 2008 عرض الكثير من الأعمال التي شارك فيها شرف وهي ماشيين بالعكس وكلمة حق والعيادة وشبه منحرف ورمضان مبروك والدادة الدودي وحسن ومرقص وكباريه وآسف على الإزعاج.

وعاد بعد عامين للعمل مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وقدم بعض الأفلام والمسلسلات كان آخرها فيلم أخلاق العبيد مع الفنان خالد الصاوي.

لكن تعرض لأزمة صحية جديدة استدعت سفره للعلاج بالخارج، لكن التكلفة كانت كبيرة، فتمت معالجته في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وظهر محمد شرف في برنامج مساء dmc، في مايو 2017، وبدت عليه آثار المرض، وبكى خلال مداخلة لابنه الفنان هشام شرف، مؤكدا أن نجله تحمل معه أيامًا صعبة.

وكشف نجله هشام شرف، بعد وفاته، عن أن والده أوصاه بان يفعل مثله في مسيرته الفنية وألا ينظر

لحجم الدور الذي يقدمه ولكن إلى تأثيره، مضيفا أن والده طالبه بالتعلم من أخطائه في العمل ومحاولة ترك

علامة في الفن وأدوار يتذكرها الجمهور له.