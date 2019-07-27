أحمد كرارة وخالد سليم ودرة في كواليس "بلا دليل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد كرارة صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "بلا دليل".
وظهر في الصورة بجانب كرارة، الفنان خالد سليم، والفنانة درة، والفنان عمر الشناوي، وعلق كرارة: "مسلسل بلا دليل، إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء، إنتاج سينرجي".
مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وانعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، وجاري ترشيح باقي الأبطال، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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