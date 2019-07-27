فيديو| إياد نصار ينشر فيديو "قتالي" من كواليس "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان إياد نصار مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم الممر. وعلق نصار على الفيديو قائلا: "بروفة لمشهد قتالي من ‏كواليس فيلم الممر". فيلم "الممر" من بطولة أحمد ‏عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح ‏الدين، وأسماء أبو اليزيد.

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