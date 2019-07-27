تراند اليوم : قبل رحيله.. لن تصدق ما فعله " الفيشاوي" في عزاء ممدوح عبد العليم...

كشف محبو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن جانب مضيء في حياته كإنسان قبل أن يكون فنانا، وهو ما عبر عنه محبوه بأنه كان من أصحاب" جبر للخواطر".

رجل الأعمال المصري أشرف السعد أعاد على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر جانبا إنسانيا من الفنان قبل رحيله، أثناء وجوده في عزاء الفنان الراحل ممدوح عبد العليم قبل أن يسبقه إلى القبر.

وكتب السعد معلقا على مقطع الفيديو : " منعوه من دخول عزاء المرحوم ممدوح عبد العليم فقام #فاروق_الفيشاوي وأخذه من يده وأجلسه مكانه".

وأضاف : " فالله كما جبر بخاطره فاجبر بخاطره واجعلها له نور فى قبره وأنس وحشته فقد جبر بخاطر عبدك الفقير وهو الآن فقير إليك فاجبر بخاطره فأنت غني وهو اليك فقير يااااارب".

يذكر أن محبي الفنان قاموا بتداول موقف آخر للفنان الراحل كشفوا فيه عن جانبه الإنساني، وذلك إنه في إحدى المرات أوقف التصوير ليعلن عن احتفال بعيد ميلاد عامل من عمال الاستديو الفقراء العامل لا يعلم، عن هذه الاحتفال شيئا ولكن فاروق أحضر التورتة والجاتوهات والكنزات وكل متطلبات الاحتفال على حسابه الخاص ليجبر بخاطر هذا العامل الفقير الذي لم يخطر بباله أن أحدا يفكر فيه أصلا فضلا على أن يفكر في الاحتفال بعيد ميلاده".