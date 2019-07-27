بعد نجاح الفيل الأزرق.. أحمد عز يكشف عن مفاجأة مع أحد أبطاله

كشف الفنان أحمد عز عن مفاجأة، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "انتظروا مفاجأة من العيار التقيل".
يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز طرح حالياً الجزء الثاني من فيلمه "الفيلالأزرق"، وهو من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد عز يستعد لطرح الجزء الثانيمن فيلمه "ولاد رزق"، وهو من تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان، و بطولة كل من عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، خالد الصاوي، ندى موسى.
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