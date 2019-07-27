فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل الهجوم عليها بعد خلع الحجاب

فى حلقة فنية جريئة وساخنة جدا تحل الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة مع الإعلامى د. عمرو الليثى فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار .

وتكشف الفنانة العائدة للأضواء فريدة سيف النصر عن أسرار

غيابها وأسباب عودتها وتعترف بالأزمات التي عانت منها خلال فترة غيابها ، وتصريح هند رستم عنها بأنها خليفتها وملكة الإغراء

كما تزيح الستار عن بدايتها الفنية ومن له صاحب الفضل فى مشوارها

الفنى ، حيث ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، واكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: "مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة". ومن أهم أعمالها التليفزيونية: "بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا".