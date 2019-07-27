افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الجمعة، في تمام التاسعة مساء العرض المسرحي الجديد " المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح ، بحضور الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي، الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و عددكبير من الفنانين والمسرحين منهم الدكتور سامح مهران ، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الشاعر محمد بهجت،الدكتور محمد زعيمة ، الفنان محمد رضوان ، و غيرهم وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد قبل افتتاح العرض بيومين.
تدور أحداث العرض حول شخص حارب كلالمشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .."المتفائل" لسامح حسبن يبدأ عروضه بلافتة كامل العدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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