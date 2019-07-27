مروان حامد يكشف أصعب مشاهد فيلم الفيل الأزرق

كشف المخرج مروان حامد مخرج، في مداخله هاتفية على راديو "إينرجي" إن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء إخراجه الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، كانت المشاهد المصوره داخل غرفة العزل، وأوضح أن الغرفة كانت محدودة الإمكانيات وكان بها مشاهد طويلة تصل إلى 4 دقائق على الشاشة، وكانت تعتمد فقط على الحوار بين أبطال الفيلم.

وتابع حامد خلال حديثه مع المذيع مروان يونس

في برنامجه "بجدXالراديو" على إذاعة "إينرجي" إنه "سواء الفنان كريم عبد العزيز أو هند صبري أو إياد نصر، هي دي العناصر الرئيسية داخل غرفة العزل، فالاعتماد كان على الممثلين، طوال الوقت شغلتني تلك المشاهد قبل التصوير وعملنا بروفات عليها كتير".

وقال حامد إنه من ضمن الأفلام التي ينتظرها في

العيد هو أولاد رزق وقال: "متحمس جدا أشوف الجزء الثاني لأن النجوم كبار جدا، والإعلان الترويجي للفيلم قوي جدا".

وأشاد حامد بزخم الأفلام التي تم انتاجها هذا العام، وقال: "كنا مفتقدين ده في صناعة السنيما المصرية وده شيء كويس للجمهور المصري"، وتابع حامد عند سؤاله عما سيكون موقفه إذا طلب منه أحد المخرجين العالميين العمل معه كمساعد مخرج، أجاب حامد: "هوافق طبعا عشان هتعلم".

وتابع: "مهنتنا سريعة فلو لم تعرف تطورات المهنة من المستوى التقني ومستوى إبداع الآخرين هتنتهي مسيرتك".