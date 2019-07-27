"الكاب المهاجر" بمركز الهناجر الاثنين المقبل

استمراراَ لعروض سينما دول البحر المتوسط ، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السابعة مساء الاثنين 29 يوليو مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة منها: "الكاب المهاجر" من مصر ، إخراج بسنت عبد الخالق،"لا" من المغرب . إخراج دمنة بونعيلات ، خيمة 56 من سوريا ، إخراج سيف شيخ نجيب . بساحة الأوبرا في السابعة مساء الاثنين 29 يوليو مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة منها: "الكاب المهاجر" من مصر ، إخراج بسنت عبد الخالق،"لا" من المغرب . إخراج دمنة بونعيلات ، خيمة 56 من سوريا ، إخراج سيف شيخ نجيب .

يعقب عروض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي" د. ياقوت الديب " .

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