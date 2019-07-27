حبيت من قلبى لمروة ناجى يتجاوز 2 مليون مشاهدة

أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها بتخطى كليبها الجديد "حبيت من قلبى " حاجز الـ 2 مليون مشاهد، خلال فترة وجيزة من طرح الكليب على القنوات الفضائية.

فيما تفاعل جمهور ناجى بعمل فيديوهات متنوعة للكليب من تمثيلهم على صوت الأغنية التى اشادوا بها وبإحساس مروة فيها .

و أكدت الفنانة مروة ناجى عن إمتنانها الشديد للشيخ فهد الزاهد رئيس شركة لايف ستايلز ستديوز ، والذي حضر للقاهرة لمدة ست ساعات فقط بطائرة خاصة هو وزوجته وفريق عمل شركة " لايف ستايلز ستديوز "، وذلك لمشاركة مروة فرحتها باستلام جائزة "الميما"

كأفضل موهبة شاملة تمثيلا وغناء فى الشرق الأوسط.

وأكدت ناجى أن سعادتها تضاعفت بحضور الشيخ فهد الذى أشادت بدعمه لها طول الوقت ، لافته أنه مثال للمنتج الناجح الذى يحقق كل سبل النجاح لكل من يعمل معه.

" حبيت من قلبى " من كلمات وألحان محمد الرفاعى وتوزيع عادل عايش وإخراج فادى حداد ومن إنتاج شركة لايف ستايل ستديوز .