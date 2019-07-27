بالفيديو.. عهود تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة عهود أحدث أغانيها بعنوان "خطاك السوء"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الشمراني، و ألحان حسن أبو علي، و توزيع مهاب. ألحان حسن أبو علي، و توزيع مهاب. يذكر أن الفنانة عهود طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "تمهل"، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان محمود أنور، و توزيع أبو ندى، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. بعنوان "تمهل"، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان محمود أنور، و توزيع أبو ندى، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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