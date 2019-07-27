شاهد.. ريا أبي راشد في هاواي مع ذا روك

نشرت المذيعة ريا أبي راشد، صورة تجمعها بالفنان العالمي دوين جونسون، أثناء قضائها الإجازة الصيفية في إحدى المنتجعات السياحية في ولاية هاواي الأمريكية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت المذيعة ريا أبي راشد قائلة: "أنه قوي كالصخرة، وحلو

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مثل الفطيرة، ألوها.. من هاواي.. مع أشهر ممثل، و الأكثر شعبية على وسائل الإجتماعي.. هل يمكن التخيل مدى روعة هذة المقابلة.. من متحمس الآن".

يذكر أن الفنان العالمي دوين جونسون يستعد لطرح فيلمه المقبل

بعنوان "هوبز و شو"، و هو من تأليف كريس مورجان، و إخراج ديفيد ليتش، و بطولة كل من جيسون ستاثام، إدريس إلبا، رومان رينز، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، ستيفاني فوجت، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، هيلانا هولمز، كيلميت ميسيبكا، ناثان جونز.