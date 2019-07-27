لهذا السبب هند صبري فخورة وسعيدة

عبّرت الممثلة التونسية هند صبرى عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

واتخذت “صبري” من حسابها على انستغرام منبراً لتعلن عن هذا الخبر، وكتبت: “فخورة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة افضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير امير كوستاريكا والمخرجة الإيطالية انطوانيتا ليلو التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام ١٩٩٧.”

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وتابعت: “سعيدة أن يتزامن هذا النجاح مع عرض فيلمي “الفيل_الأزرق2 وتحقيقه ردود فعل طيبة في كل الدول العربية التي يعرض فيها.”

وختمت قائلة: “اتمنى أن اكون سفيرة جيدة للفن العربي في اقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الاطلاق”.

نذكر ان هند صبري تظهر في الفيلم بثلاث شخصيات ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم “الفيل الأزرق” الذي يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة “سينرجي فيلم”.