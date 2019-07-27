الفنانة ريهام سعيد توجه رسالة إلى المشككين في مرضها

نشرت الفنانة ريهام سعيد مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي من خلال صور موقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات «Instagram».

بعد الإعلان عن شفائها من مرض خطير في وقت مبكر، يبدو أن ريهام سعيد تتحدث عن اتهام بعض جماهيرها بالكذب، قائلة: «بطلوا سفالة وقلة أدب».

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها السحري قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.

وأضافت أيضا تعليقا مع الصور السابقة: «مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر. صبايا الأحد القادم . وحشتوني»

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