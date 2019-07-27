دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان بالمايوه

ظهر عمرو دياب، يرافقه الفنانة دينا الشربيني، على الشاطئ في اليونان، و هو يرقص معها علي لحن أغنية «قمرين»، من خلال فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».

كما ظهر عمرو دياب من خلال مقطع الفيديو عو هو يرتدي قميصا أبيض و شورت مشجرآ، في حين ظهرت دينا الشربيني بمايوه ابيض و شهر كيرلي ..

و اشعل فيديو عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من إطلاقه، و هو ما اعتاد عليه الهضبة بعد أي مناسبة، منذ ان بدأت تنتشر شائعات زواجه من دينا الشربيني , وسيحضر عمرو دياب ودينا الشربيني لاحياء الحفلات الموسيقية الأولى في اليونان، و التي كان آخرها أمس،

و يستكمل عمرو دياب ألبومه الجديد، وقد أجرى أكثر من تعديل خلال الفترة الماضية . وهي المرة الثانية التي قام فيها بتأجيل فكرة إدراج أغنية «أكبر طموحه»، التي غناها في حفل موسيقي في سبتمبر من العام الماضي.

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كما أصدر عمرو دياب بوستر للألبوم يكشف فيه عن اسمه «أنا غير» الذي عمل عليه لأول مرة مع الشاعر أحمد مرزوق، كما أصدر برومو أغنية «بحبه» التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر.

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