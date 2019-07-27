يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هياتم والتي رحلت عن عالمنا العام الماضي عن عمر يناهز ال69 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان .

ما لا يعرفه الكثير أن اسم هياتم الحقيقي سهير حسن وهي من مواليد مدينة الإسكندرية وبدأت مشوارها الفني كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد ذلك وتفرغت له .

شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها عفوا أيها القانون وعلي بيه مظهر والأربعين حرامي ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها الباطنية والشك و عرفة البحر .

وقد تزوجت هياتم ثلاث مرات ولكنها لم تنجب.



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