القاهرة - لايف ستايل
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هياتم والتي رحلت عن عالمنا العام الماضي عن عمر يناهز ال69 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان .
ما لا يعرفه الكثير أن اسم هياتم الحقيقي سهير حسن وهي من مواليد مدينة الإسكندرية وبدأت مشوارها الفني كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد ذلك وتفرغت له .
شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها عفوا أيها القانون وعلي بيه مظهر والأربعين حرامي ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها الباطنية والشك و عرفة البحر .
وقد تزوجت هياتم ثلاث مرات ولكنها لم تنجب.
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