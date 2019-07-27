بريانكا تشوبرا تشعل مواقع التواصل بصور رومانسية مع زوجها على أحد الشواطئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الهندية بريانكا تشوبرا هذه الأيام حالة من الانسجام والاسترخاء، حيث اتجهت لأحد شواطئ فلوريدا مع زوجها لقضاء رحلة مميزة، ونشرت بعض الصور التى توضع مدى سعادتهما بهذه الرحلة ومدى قوة العلاقة بينهما أيضا.
وظهر الثنائى فى إحدى الصورة على متن يخت فى البحر والتى أثارت إعجاب الكثيرين من مختلف دول العالم، ولم تعلق عليها بأى شىء سوى My بإضافة إيموشن قلب.
بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على إنستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.
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