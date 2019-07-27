شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تدعم فجر السعيد بعد أزمة مرضها بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة وفاء عامر الإعلامية فجر السعيد بعد إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره العناية المركزة.
ونشرت عامر على صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة لفجر السعيد وعلقت عليها: "ربما يختلف معكى البعض ولكن لن أنسى حبك لمصر وجيشها وشعبها.. اللهم اشفيها وعافيها يا قادر يا قدير يا مقتدر يا حبيبى يا الله".
وكانت فجر السعيد قد دخلت غرفة العمليات فى مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باى باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولم تكتشف المستشفى التسريب إلا بعد يومين، وأدى التسريب إلى تسمم حاد فى الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.
وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعى، وكانت آخر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر منذُ 4 أيام، تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.
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