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شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يصدم جمهوره بوزنه الزائد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم النجم راسل كرو جمهوره ومحبيه مؤخراً بانتشار صور له على السوشيال ميديا يظهر فيها بوزن زائد عن المعتاد، استغربه كل محبيه ممن تساءلوا حول سر ظهوره بهذا الشكل، وعما إذا كان الأمر يتعلق بمرض يمر به حالياً.
موقع ذا صن الإنجليزى بدوره سلط الضوء على الأمر حين أكد أن النجم العالمى راسل كرو الذى قام ببطولة العديد من الأعمال منها "gladiator" لم يزد وزنه بهذا الشكل مطلقا وإنما كل ما هنالك أنه يرتدى بدلة خاصة تمكنه من الظهور كذلك بهدف الدور الذى يلعبه فى فيلم يقوم بتصويره حاليا باسم "Unhinged" يلعب فيه شخصية مريض نفسى.
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