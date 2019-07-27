شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة عضو لجنة تحكيم بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الكاتب أيمن سلامة كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشر بالمسابقة الثانية، التى تضم المسرحيات التى تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فنى مثل عروض الجامعات والمعاهد العليا وعروض وزارة الشباب ومسرح الشركات والبنوك والفنادق والفرق المستقلة والحرة بكل أنواعها.

الكاتب أيمن سلامة تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية بقسم الدراما والنقد وكان الأول على دفعته بامتياز وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وقد فاز أيمن بعشرات الجوائز فى مصر والوطن العربى من اهمها جائزة أحسن مؤلف فى مهرجان الاذاعة والتليفزيون 2006.

كما كتب العديد من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والمسرحية ومن أبرزها مسلسل "ليالى" بطولة زينة ومسلسل "قضية صفية" بطولة مى عزالدين ومسلسل "امرأة فى ورطة" بطولة إلهام شاهين وفى الاذاعة كتب "أيام جميلة" بطولة سمية الخشاب و"شموس النصر" بطولة يحيى الفخرانى، وآخر أعماله كانت مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا.