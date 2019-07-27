فيديو.. لتظهر دائما جذابة وجميلة.. كيف أخفت كيم كاردشيان "حروق الشمس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بأدق التفاصيل التى تجعها دائما مبهرة فى أعين محبيها ومعجبيها حول العالم . ونشرت كيم كاردشيان البالغة من العمر 38 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطعى فيديو أظهرا تغير لون جسدها بسبب الشمس، لذلك أظهرت كيم كيف توحد لونه باستخدام المكياج لكى تبدو أكثر جمالا وجاذبية ولا تشوبها شائبة. وقد وصلت نسبة مشاهدة الفيديوهات لأكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال 23 ساعة فقط على إنستجرام.

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قبل و بعد

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