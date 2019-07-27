تراند اليوم : شاهد.. فيديو فاضح لدينا الشربيني يغضب جمهور "الهضبة"

حالة من الغضب سادت بين جمهور الفنان عمرو دياب الملقب بالهضبة بعد تدوال مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو للفنان بصحبة الفنانة دينا الشربيني أثناء إحياء حفلاً مساء أمس الخميس في جزيرة ميكونوس باليونان.



وظهرت دينا الشربيني، بملابس جريئة ومثيرة للجدل، الأمر الذي جعل العديد من متابعيها عبر الـ”فيس بوك”، في حالة من الإستياء بسبب ملابسها التى وصفوها بالمثيرة.

وأرتدت دينا الشربيني، “مايوه” من قطعة واحده، أظهر فيها جميع جسدها، وذلك أثناء إلتقاط الهضبة العديد من الصور من المعجبين.

وكان الهضبة عمرو دياب أحيا حفلاً ناجحاً مساء أمس الخميس في جزيرة ميكونوس باليونان، بحضور عدد كبير من الجاليات العربية الموجودة بالدولة.

قدم الهضبة مجموعه من أشهر أغنياته كما غني أحدث أغنياته “بحبه” والتي طرحها منذ أيام. ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد “أنا غير” والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.