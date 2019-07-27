بالفيديو.. علي ربيع يغني يا بحر ياه

نشر الفنان علي ربيع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله وهو مرتديًا تيشرت كت ويغني أغنية "يا بحر ياه" للفنان الشعبي وائل الغمراوي.

يذكر أن الفنان علي ربيع يشارك في بطولة فيلم بعنوان "خالد بن الوليد"، و هو من تأليف أمين جمال، و محمد محرز، و إخراج سامح عبد العزيز، و بطولة

كل من مصطفى خاطر، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.