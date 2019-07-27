بالصور..محمد عساف بمهرجان جرش بالأردن

نشر الفنان محمد عساف مجموعة من الصور خلال احيائه لحفلته الغنائية من مهرجان جرش بالأردن، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ". عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ". قدّم عساف خلاله مجموعة مميزة من أغانيه الخاصة و المنوعة، وتم تكريمه من قبل إدارة المهرجان . Advertisements تزين الحفل بحضور الآلاف الذي ملؤوا أرجاء المسرح.

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