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الحجار يفتتح مهرجان الغناء الصيفي بأوبرا دمنهور

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افتتح الفنان علي الحجار  مهرجان الغناء الصيفي بدار اوبرا دمنهور لعام 2019.

 

 وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، كما قدم باقة من ألمع أغانيه من بينهم "تجيش نعيش ، عريسنا واصل ، مكتوبالي ، انا

كنت عيدك ، على قد ما حبينا ، مرمر زماني ، بوابة الحلواني ، جوة حضني ، الزين و الزينة ، عارفة ، زي الهوى".

 

و أهدى لروح صديقه الفنان فاروق الفيشاوي ٣ أغنيات هى: "ليه الطريق"، "هويد الليل ، كناريا"، وهما من مسلسلين اشترك فيهما الفنان فاروق الفيشاوي.

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وشهد الحفل زحف عدد كبير من محبي الحجار من القاهرة والإسكندرية.

 

الحجار يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس بمكتبة الإسكندرية.

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