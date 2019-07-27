الحجار يفتتح مهرجان الغناء الصيفي بأوبرا دمنهور

افتتح الفنان علي الحجار مهرجان الغناء الصيفي بدار اوبرا دمنهور لعام 2019.
وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، كما قدم باقة من ألمع أغانيه من بينهم "تجيش نعيش ، عريسنا واصل ، مكتوبالي ، اناكنت عيدك ، على قد ما حبينا ، مرمر زماني ، بوابة الحلواني ، جوة حضني ، الزين و الزينة ، عارفة ، زي الهوى".
و أهدى لروح صديقه الفنان فاروق الفيشاوي ٣ أغنيات هى: "ليه الطريق"، "هويد الليل ، كناريا"، وهما من مسلسلين اشترك فيهما الفنان فاروق الفيشاوي.
وشهد الحفل زحف عدد كبير من محبي الحجار من القاهرة والإسكندرية.
الحجار يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس بمكتبة الإسكندرية.
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