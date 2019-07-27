ليلى علوي تحيى ذكرى يوسف شاهين بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى رحيل المخرج يوسف شاهين، بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة من مشهد "فيلم المصير"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "عمل واحد اشتغلناه مع بعض باعتبره من أهم الأعمال في مشواري.. زي ما بنعتبره محطة مهمة ونقلة في السينما المصرية كلها.. زي أعمال كثيرة

كان فيها يوسف شاهين ليه السبق والريادة في اقتحام مناطق جديدة وملغومة في قضايا المجتمع..النهاردة ذكرى رحيله اللي على قد ما وجعتنا واثر فينا فراقه على قد ما اكدتلنا انه باقي ومستمر بفنه وعطاؤه واسلوبه ورؤيته المحتلفة دايمًا".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي شاركت المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلم "المصير"، وهو قصة و إخراج يوسف شاهين، وخالد يوسف.

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وفيلم المصير من بطولة نور الشريف، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي، سيف عبد الرحمن، عبد الله محمود، أحمد فؤاد سليم، روجينا، أحمد مختار، مجدي إدريس، فايق عزب، شريفة ماهر، حسن العدل، هاني سلامة، فارس رحومة، إنجي أباظة، أمير العاصمي، محمد رجب، محمد ملص، سناء يوسف.