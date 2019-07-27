نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة من داخل العرض الخاص لفيلم الفيل الازرق 2، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصبل الاجتماعي "فيسبوك". وجاء الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" بنفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا. كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا. وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كريم عبد العزيز مع جمهوره بالعرض الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.