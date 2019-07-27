نوال الزغبي تستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان

شاركت المغنية اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بصورة لها قبل بدء حفلها الذي سيقام في لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلّقت على الصورة قائلة "في طريقي للظهور الشوير "
يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان
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