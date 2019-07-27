نوال الزغبي تستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان

شاركت المغنية اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بصورة لها قبل بدء حفلها الذي سيقام في لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلّقت على الصورة قائلة "في طريقي للظهور الشوير " يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان Advertisements الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن. الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.

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