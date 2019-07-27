بالفيديو.. سما المصري تكشف حقيقة زواجها من رياض محرز

كشفت الفنانة سما المصري، حقيقة زواجها من اللاعب الجزائري رياض محرز، حيث نشرت فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت من خلاله داخل أحد الفنادق. قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت من خلاله داخل أحد الفنادق. يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقاً كليب بعنوان "حب الحمام"، وحققت الأغنية نجاحا واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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