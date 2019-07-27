خالد الشيباني: سعيد بفوز فيلم "دور شطرنج" بجائزة مهرجان جرش

أعرب خالد الشيباني، المؤلف المصري، عن سعادته بفوز فيلمه القصير "دور شطرنج" بجائزة البرونزية لأفضل فيلم من مهرجان جرش الدولي واعتبرها شرفا له، باعتبارها أول جائزة عالمية في تاريخه، حيث حصد الفيلم العديد من الجوائز من مهرجانات أخرى منها درع مونديال الإذاعة والتليفزيون، وشارك في عدة مهرجانات دولية وحاز على جائزة أفضل مؤلف من مهرجان الساقية، مما يعد إنجازا كبيرا لفيلم قصير ؛ وأكد أن الجوائز رغم أنها تسعده وتعطيه دفعات من الحماسة، إلا

أنها ليست هدفه ككاتب وإنما هدفه وصول رسائله الإنسانية والفكرية.

فيلم "دور شطرنج" بطولة سامح الصريطي ؛ ورامي غيط ؛ وصبري عبدالمنعم ؛ ومنير مكرم ومن تأليف خالد الشيباني ؛ ومنتج فني صلاح حسن ؛ ومن إخراج رامي أيمن.

يذكر أنه صدر للشيباني اثنا عشر عملا أدبيا منهم ست روايات هم "أرض اليورانيوم" ؛ و"الحرف السادس" ؛ و"بلا جدران " ؛ وثلاثية "تركة

العم حسّاب" وله ست مجموعات شعرية هم "باق من الزمن حياتك" ؛ و"رحلة الليل وحكايات النهار" ؛ و"معاهدة سلام مع القمر" ؛ و"عرش لكل مواطن" ؛ و"الحب والبارود" ؛ و"رحيل المجرة".

وكتب خالد الشيباني العديد من الأغنيات الشهيرة لكبار المطربين منها "شكرا ع الرسالة" للمطربة جنات ؛ و"في ست ايام" للمطرب بهاء سلطان ؛ و"لون شعرك" لكريم أبو زيد وغيرها.

كما كتب الشيباني أشعار الكثير من الأعمال الدرامية كمسرحيات "أنا الرئيس" ؛ و"سنو وايت" والتي حصل عن أشعارها على جائزة أفضل شاعر من المهرجان القومي للمسرح 2018 ، مما يجعله حاصدا للجوائز في مجالات الكتابة المختلفة.