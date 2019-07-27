في ذكرى وفاتها.. أبرز 10 محطات في حياة هياتم

اليوم هو الذكرى الأولى لوفاة الفنانة هياتم التي رحلت عن عالمنا يوم 27 من يوليو عام 2018 عن عمر يناهز 69 عامًا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز 10 محطات في حياتها.

-بدأت "هياتم" مسيرتها الفنية من خلال الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر وذلك في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية.

-انتقلت إلى القاهرة بعد نجاحها في مجال الرقص لتعمل داخل كازينوهات القاهرة الليلية.

-وفي عام 1971 بدأت "هياتم" مسيرتها السينمائية

من خلال دورها في فيلم " ثم تشرق الشمس"، مع كوكبة من النجوم منهم رشدى أباظة ونور الشريف ونجلاء فتحى.

-واشتهرت "هياتم" من خلال الأعمال السينمائية حيث قدمت العديد من الأدوار من أبرزهم " انتحار مدرس ثانوي... على بيه مظهر والأربعين حرامي... الدرب الأحمر.. المتسول.. غريب في بيتي.. إحكي يا شهرزاد" وغيرهم.

Advertisements

-توالت أعمالها لتشارك أيضًا في الأعمال التليفزيونية حيث شارك في عدد من المسلسلات منهم " الباطنية.. عيون ورماد.. زهرة وأزواجها

الخمسة.. الشك.. ستات قادرة" وغيرهم.

-وقدمت ما يقرب من 8 مسرحيات منهم لمسرحيات، "بداية ونهاية ..أنا وهي ومراتي..تلاعبني ألاعبك، هات وخد ..عفوا يا هانم ..الصعايدة وصلوا".

- وشاركت أيضًا في العرض السنوي لمصمم الأزياء المصري هاني البحيري، لكنها كانت محط دهشة الكثيرين ممن حضروا عرض أحدث الفساتين لموسم 2018.

- وتزوجت ثلاث مرات، إحدى زيجتها من لاعب كرة القدم محمود الخواجة الذي كان يلعب لصالح نادي الزمالك، ولكنهما سرعان ما انفصلا، ولم تنجب أبناء.

- وتعرضت في آخر أيامها إلى تدهور في حالتها الصحية حيث أصيبت بمرض سرطان القولون الذى جعلها تفقد الكثير من الوزن .

- لتأتى صفرة النهاية لترحل عن عالمنا الفنانة "هياتم" في ظهر يوم الجمعة الموافق 27 يوليو 2018.