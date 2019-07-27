بإطلالة مشمشي.. ديانا كرزون تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة ديانا كرزون الأنظار في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كما ظهرت من خلالها مرتدية فستان واسع باللون المشمشي. كما ظهرت من خلالها مرتدية فستان واسع باللون المشمشي. يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "أردنيه هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخراً أغنية بعنوان "أردنيه هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، و ألحان محمد بشار، و توزيع خالد مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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