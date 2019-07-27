ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية ميرنا شلفون عن غضبها لمحاولة البعض التدخل في حياتها الشخصية، وسؤالها دوماً عن حياتها العاطفية وعن الارتباط والزواج وأمور أخرى لا تحب أن تفصح عنها، طالبة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدم التدخل بحياتها الشخصية أبداً.
وقالت لموقع "الفن": أحترم الجميع وأقدر جهد الكل، ولكن الحياة الشخصية ملك للشخص ذاته فقط، ولا يحق لأي كان التدخل بها.
كما أبدت استغرابها ممن يظنون أن الممثل يجب أن يكون بكامل أناقته دوماً، حتى لو كان نائماً، مؤكدة أن الممثل إنسان مثله مثل غيره، ينام ويستحم ويسهر ويفعل كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – ميرنا شلفون: لا تتدخلوا بحياتي الشخصيةخاص- الفن يكشف ما حصل مع مجد موصللي وتفاصيل حالته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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