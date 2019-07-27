خاص- الفن يكشف ما حصل مع مجد موصللي وتفاصيل حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تواصل موقع الخليج 365 مع السيد إميل مدير أعمال الفنان ​مجد موصللي​ للوقوف على تفاصيل الحادث الذي تعرض له بالأمس وأدى إلى دخوله المستشفى، وقال أن موصللي وقع على ظهره وهو خارجاً من البحر وهو ما أدى إلى "شعر" في الخرزة الأولى من ظهره.

وبعد ساعات بدأ موصللي يشعر بألم حاد، مما أضطر لنقله إلى المستشفى، وأجري له صورة شعاعية، وطلب الدكتور أن يبقى في المستشفى وينام على ظهره دون أية حركة كي لا يتأزم الوضع أكثر.

وأضاف أنه اليوم في إنتظار أن تجرى له صورة ملوّنه لظهره، على ان يبقى في المستشفى لأربعة أيام على الأقل كي يستطيع المشي مجدداً، كون الضربة حساسة جداً.